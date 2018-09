Sfera Ebbasta non smette di mettersi in evidenza, non solo sopra il palchi. Il trapper è stato pizzicato dai fotografi a Milano mentre faceva shopping da Gucci in via Montenapoleone. Uscito dal negozio, ad attenderlo c'era però una brutta sorpresa: una multa sulla sua nuova auto fiammante, che aveva parcheggiato in divieto di sosta. Divertito, irriverente e per nulla preoccupato, ha salutato gli stessi fotografi mostrando il dito medio.