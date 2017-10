Sean Connery, l ex James Bond in difficoltà, in due per aiutarlo a camminare...

Cammina dritto, ma ha ben due aiutanti che lo sostengono e lo supportano nel tragitto dalla macchina al centro massaggi dove si sta recando, a New York. I suoi 87 anni, compiuti pochi giorni fa, il 25 agosto, ci sono tutti e Sean Connery, il primo James Bond, e tra tutti il più celebrato, non può nasconderli. L'attore scozzese, un Premio Oscar, tre Golden Globe e due Premi BAFTA, era stato fotografato in splendida forma in tribuna agli Us Open per assistere alla vittoria di Federer solo martedì sera, in questi scatti appare invece più affaticato e in difficoltà motoria. Da anni le sue apparizioni si sono fatte sempre più rare, mentre il rumor che sia malato di Alzheimer non è mai stato smentito.