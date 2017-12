clicca per guardare tutte le foto della gallery

Primo red carpet ufficialmente insieme per Scarlett Johansson e Colin Jost. Dopo mesi di rumors, la coppia ha scelto di presentarsi al Gala del museo americano di storia naturale a New York insieme. L'attrice, raggiante in un abito rosso che ha catalizzato i flash, ha da poco divorziato da Romain Dauriac, padre della sua bimba Rose Dorothy. Prima era stata sposata con Ryan Reynolds.