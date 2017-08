Samuel, protagonista all Home Festival

Samuel è attualmente protagonista delle line up dei Festival più importanti d’Italia con il suo Il codice della bellezza Tour, che ha debuttato lo scorso maggio con doppia data sold out dall’Hiroshima Mon Amour e con altre due speciali anteprime a Milano e Roma. Gli altri appuntamenti estivi di Samuel in giro per la Penisola sono: 10 agosto a Ripescia – GR (Festambiente), 11 agosto a Pesaro (Note sotto le stelle), 31 agosto a Mantova (Mantova Arte e Musica), 1 settembre a Treviso (Home Festival), 13 settembre a Modena (Arena del Lago), 21 settembre a San Vito Lo Capo – TP (Cous Cous Festival). Ad ottobre, inoltre, Samuel partirà per un tour europeo nei più importanti club delle principali capitali: 19 ottobre a Parigi (LA BELLEVILLOISE), 20 ottobre a Bruxelles (VK), 22 ottobre a Londra (02 ACADEMY ISLINGTON), 23 ottobre a Dublino (OPIUM ROOMS), 24 ottobre ad Amsterdam (SUGAR FACTORY), 25 ottobre a Barcellona (BIKINI). Samuel ha deciso di presentare così il suo primo disco solista “Il codice della bellezza”, uscito lo scorso 24 febbraio per Sony Music dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con “Vedrai”. Special guest dell’album è Jovanotti, che ha collaborato alla scrittura di cinque pezzi.