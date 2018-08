Salma Hayek, romantico rinnovo dei voti con il marito Francois-Henri Pinault

Uno scenario fantastico, quello di Bora Bora, e una sorpresa che l'ha piacevolmente colpita. Salma Hayek ha documentato sul suo profilo Instagram gli scatti della romantica cerimonia del rinnovo dei voti del matrimonio con il marito, il miliardario francese Francois-Henri Pinault. "L’estate sta volgendo al termine e il mio momento migliore è stato quando mio marito mi ha sorpreso con una cerimonia in cui abbiamo rinnovato i voti", ha scritto l'attrice. "L’abito non è quello che avrei scelto di indossare per il mio matrimonio, ma mi era stato detto che stavo andando al centro benessere!" ha poi scherzato. La coppia si era conosciuta nel 2006 e nel settembre del 2007 era nata la figlia, Valentina Paloma. Dopo una breve separazione nel 2008 i due si sono riavvicinati per sposarsi due volte: a febbraio del 2009 a Parigi e pochi mesi dopo, ad aprile, a Venezia.