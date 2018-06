Russell Crowe a Roma per "Il Gladiatore in concerto", Totti gli regala la maglia numero 10

Una maglietta della Roma con il numero 10 e il nome "Maximus". E' stato Francesco Totti a consegnarla a Russell Crowe con tanto di abbraccio poco prima dell'inizio di "Il Gladiatore in concerto: live al Colosseo". Si tratta di un evento benefico (con biglietti che andavano dai 1500 ai 3000 euro e incasso devoluto alla campagna del Rotary International "End Polio Now") che ha visto per la prima volta in Italia l'Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Justin Freer, eseguire dal vivo la colonna sonora del film.



Ad accompagnare le musiche la cantante Lisa Gerrard, coautrice con Hans Zimmer e voce delle musiche del film, in sincrono con la proiezione del film cult diretto da Ridley Scott. "Non vedevo l'ora di vivere questo momento, non guardo il film dal 2000" ha detto Crowe alla platea, aggiungendo in italiano alcune frasi del suo personaggio: "Io sono al servizio di Roma" e "Ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità". Tra i volti noti arrivati per il concerto anche i compagni di set Connie Nielsen, Tomas Arana e Charlie Allan e fra gli altri, Gabriele Muccino, Maria Grazia Cucinotta e Roberto Giacobbo.