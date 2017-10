Robert Pattinson ci dà un taglio: new look a Londra

Capelli cortissimi e rasati ai lati. Robert Pattinson ha deciso di cambiare look. Eccolo a Londra, sul red carpet della prima del film "Good Time" in occasione del "BFI London Film Festival". I fan possono stare tranquilli, dietro al taglio non c'è una crisi con la fidanzata FKA Twigs. I due stanno ancora insieme nonostante le voci insistenti di un ravvicinamento con la ex storica, Kristen Stewart. Le due star della saga Twilight ora sono solo amici.