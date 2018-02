Rita Ora svela il suo lato migliore in Kosovo

"Happy Independence Day", "Buon giorno dell'Indipendenza", così Rita Ora, cantante londinese di origini kosovare, ha salutato le 300mila persone, che si sono raccolte nella Piazza Scanderbeg di Prishtina, sabato 17 febbraio, per festeggiare il decimo anniversario della proclamazione di indipendenza dalla Serbia, avvenuta il 17 febbraio 2008. La cantante, la cui famiglia ha lasciato il Kosovo per ragioni politiche stabilendosi a Londra nel 1991, quando lei aveva solo un anno, è stata headliner di un grande concerto che si è tenuto a partire dalle 20. Per l'occasione la popstar ha sfoggiato un look super sexy, con un body scosciatissimo e lato B in bella mostra...