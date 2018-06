Rita Ora si fa rossa e vola in Toscana per una vacanza... bollente

Capelli rosso fuoco e curve super sexy in un micro bikini arancione. Rita Ora è sbarcata in Italia per calcare il palcoscenico di Verona in occasione dei Wind Music Awards 2018 e ha poi deciso di fermarsi nel Belpaese per una vacanza all'insegna del relax. Avvistata in Toscana, nella zona dell'Argentario la popstar inglese di origine kosavara ha postato sui social una serie di scatti in cui sfoggia il suo nuovo sgargiante colore di capelli e il suo fisico mozzafiato!