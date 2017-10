Look sexy e provocante per Rita Ora per le strade di New York. La cantante, 26 anni, nata in Kosovo sfoggia stivali-gioiello alti fino alle cosce, che scoprono le gambe, mentre gira alcune scene per il suo nuovo video. Rita sarà alla Wembley Arena di Londra il 12 novembre per presentare ed esibirsi in una delle più importanti notti della musica, gli Mtv EMAs 2017 e ai fan dice: "Preparatevi!"