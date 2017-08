E' in vacanza in Jamaica Rita Ora. E non perde occasione per stare in bikini e mostrare il fisico perfetto. Ma a giudicare dalle foto che pubblica quotidianamente sui social, la cantante ci tiene a mostrare il florido décolleté, che sembra "nuovo di zecca". Tra sole, mare, tuffi con le amiche, gite in baca e frutta fresca la popstar è davvero rinata!