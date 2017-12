Scesa dal palco degli Mtv Ema 2017, di cui è stata una sexy e camaleontica padrona di casa, Rita Ora festeggia i suoi 27 anni in Kenya e per l'occasione indossa un "birthday suit", una tenuta da compleanno, super hot. La cantante condivide su Instagram alcuni scatti sexy in cui sfoggia le sue curve in un costume "african style"...