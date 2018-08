Rihanna, senza trucco e coi capelli sciolti, inediti scatti con mamma e papà alle Barbados

E' tra le star più influenti del panorama musicale. E non solo. Attrice nel film "Ocean’s 8", al fianco di Sandra Bullock e Cate Blachett e imprenditrice di successo dopo il lancio della sua lineA di make up, Fency Beauty... Ma Rihanna è anche e soprattutto una figlia legata alle sue radici e alla sua famiglia. Eccola in una serie di scatti inediti e molto intimi, che la star, solitamente molto riservata, ha voluto però condividere e in cui posa con mamma Monica e papà Ronald alle Barbados, dove è nata e cresciuta. "Casa" scrive la cantante, che torna appena può nei Caraibi. Senza trucco, i capelli sciolti e un look casual Rihanna torna in queste immagini ad essere solo una normale figlia che sorride accanto ai genitori.