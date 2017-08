Capelli blu da Fata Turchina e costume super sexy per Rihanna, regina del Crop Over Festival, il leggendario carnevale delle Barbados, vera e propria festa nazionale della sua isola natia. La popstar ha postato su Instagram alcuni scatti in cui sfoggia le sue forme generose e prosperose, Negli ultimi mesi tanti i commenti sulle curve decisamente arrotondate della cantante e queste foto ne sono la conferma!