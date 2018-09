Rihanna, alla New York Fashion Week è show: sfilano modelle... di tutte le forme

Rihanna irrompe come un vero e proprio ciclone sulla passerella della New York Fashion Week, scandalizzando e sorprendendo tutti. La cantante, in veste di stilista, ha presentato la sua nuova collezione di lingerie Savage x Fenty ed è stato un vero e proprio show. A sfilare modelle di tutte le forme, dalle bellissime Gigi e Bella Hadid, in prima fila, alle altrettanto bellissime top model incinte, oversize, muscolose e sportive...