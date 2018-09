Richard Gere, di nuovo papà a 69 anni e il Dalai Lama "benedice" il pancione della moglie

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Richard Gere, 69 anni e la giovane moglie Alejandra Silva, 35 anni, confermano la lieta notizia, anticipata dai rumors spagnoli già qualche settimana fa, ma mai ufficializzata fino ad ora: presto saranno genitori del loro primo figlio. Sul profilo social della bella Alejandra è apparso infatti uno scatto in cui il Dalai Lama "benedice" il suo pancino: "Un momento molto speciale", si legge nel post: "Il Dalai Lama sta benedicendo il nostro caro in arrivo..". Gere ha abbracciato la religione buddista da anni e la benedizione dell'amico Dalai Lama è ciò che probabilmente l'attore attendeva per poter rendere pubblica la gravidanza della sua signora (i due sono sposati dallo scorso aprile)...