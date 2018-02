Renato Zero, una passeggiata per shopping... a volto coperto

Per Renato Zero la popolarità può essere a volte un impiccio. E così eccolo passeggiare a Milano con il volto quasi completamente coperto da uno sciarpone nero, che unito a un cappellino di lana, gli lascia scoperti solo gli occhi, a loro volta mascherati da un paio di occhialoni. A un certo punto si trova faccia a faccia (si fa per dire) con un agente che pare fermarlo. Richiesta di generalità per questione di sicurezza o scambio di reciproci consigli visto che anche l'agente ha il viso coperto fino agli occhi?