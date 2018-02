Reese Witherspoon pulisce la sua stella sulla Walk of Fame: "Non lasciare che la gente ti cammini sopra..."

Domenica mattina Walk of Fame Hollywood. Una bionda attrice cammina risoluta sulla celebre strada, poi si ferma davanti alla sua stella, si china e comincia a... pulirla con uno straccetto bianco. E' Reese Witherspoon, che ha voluto condividere con i suoi 12 milioni di follower su Instagram questo bizzarro momento girando un vero e proprio filmino, postato poi sulle sue stories: "Oh, ora stai bene, ragazza! E non lasciare che la gente ti cammini sopra, so che sei per strada. ma non lo fare, sei una regina", ha esclamato l'attrice, che ha ricevuto l'ambita stella di Hollywood Boulevard nel dicembre 2010.