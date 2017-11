Rapper, webstar e modelli al party londinese per festeggiare le barbe

Barbe per tutti i gusti al party londinese per festeggiare l'inizio di "Movember", il mese interamente dedicato ai baffi. All'evento "L'Oreal Men Expert Barberclub X Movember" presente anche il modello ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi Andrea Marcaccini, in compagnia di tante stelline britanniche. Tra gli altri anche il fitness blogger Ali Gordon, la stellina del reality Charlie King, il cantante Josh Cuthbert e il rapper Professor Green.