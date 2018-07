Loro sono Rachel McAdams e Rachels Weisz, e sono due star di Hollywood che in passato hanno avuto contatti con il nostro cinema (la prima è stata protagonista di "My Name Is Tanino", di Paolo Virzì, la seconda era nel cast di "Io ballo da sola" di Bernardo Bertolucci). Nel film drammatico "Disobedience" sono protagoniste di una tormentata storia d'amore omosessuale.