Prince, dalla copia di Purple Rain alla Bibbia: all asta oggetti personali dell artista

I fan di Prince hanno tempo fino al 21 luglio per potersi accaparrare uno o più oggetti appartenuti al folletto di Minneapolis, messi all'asta dalla Heritage Auctions, sul cui sito è possibile consultare l’intero catalogo degli oggetti appartenuti all’artista. Tra i pezzi pregiati, la copia personale di "Purple Rain" posseduta dall’artista, con base d'asta fissata a 1.500 dollari. Mentre per aggiudicarsi la sua Bibbia (Prince era un Testimone di Geova) si parte da 3.500 dollari. Nella collezione che è stata messa in vendita dalla sua ex guardia del corpo non mancano vestiti, gioielli, accessori e pass per concerti e backstage. C’è anche un vistoso completo blu di seta battuto a 10.000 dollari.