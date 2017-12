Prima della Scala, proteste e piazza blindata

clicca per guardare tutte le foto della gallery

La risposta dei centri sociali alla prima del Teatro alla Scala è stata una sfilata "popolare" e rumorosa nella piazza che ospita Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Un centinaio di persone ha partecipato all'iniziativa dello stand di Spazio di mutuo soccorso. La premiere è stata l'occasione per riaccendere una luce sui temi della casa e del lavoro. Come previsto alla vigilia, non ci sono state contestazioni violente da parte dei centri sociali. Al termine della sfilata, pochi minuti prima dell'inizio dello spettacolo, il gruppo ha smontato lo stand e si è allontanato.