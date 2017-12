Prima della Scala, pochi i vip: occhi puntati su Maria Elena Boschi

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Occhi puntati su Maria Elena Boschi la sera della prima della Scala, con pochi vip presenti per l'Andrea Chenier. Per evitare domande sul caso Etruria, il sottosegretario è entrato dal retro. C'erano poi il sindaco di Milano Giuseppe Sala con la compagna Chiara Bazoli, l'imprenditrice Diana Bracco, l'ex presidente del Tribunale di Milano Livia Pomodoro sono tra i vip arrivati alla Scala per la Prima dell'Andrea Chenier. Ci sono anche l'attrice Matilde Gioli, entusiasta dell'opera, e la showgirl Natasha Stefanenko. E poi Margherita Buy, Carla Fracci, Roberto Bolle.Tra i volti noti della finanza il presidente della Consob Giuseppe Vegas, Claudio Costamagna, presidente di Cassa Depositi e Prestiti, e Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio.