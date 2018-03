Phil Collins, rieccolo sul palco: ma si esibisce seduto su una sedia

Seduto su una sedia per tutto il concerto (sold out, ndr). Phil Collins si è esibito così l'altra sera al Puerto Rico Coliseum. L’ex leader dei Genesis, frontman e batterista ha ancora molti problemi di deambulazione dopo la caduta, nel giugno scorso a Londra. Mentre era nella sua camera d'albergo l'artista era scivolato su un gradino cadendo e riportando una profonda ferita alla fronte. Da un po' di tempo aveva difficoltà a deambulare per un problema al piede, dopo un'operazione alla schiena. E il problema si è riproposto durante il tour in Sud America, cominciato a febbraio. Un tour peraltro non cominciato sotto una buona stella. Il cantante è stato fermato infatti e poi "arrestato" per qualche ora all'aeroporto di Rio de Janeiro, al suo arrivo. Un disguido con il visto d'ingresso non valido per entrare nel Paese, questione poi risolta.