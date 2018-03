Penelope Cruz, lacrime di gioia: premio alla carriera ai César

Tra i protagonisti dei César, massimi riconoscimenti per il cinema francese, una affascinante e commossa Penelope Cruz. L'attrice non è riuscita a trattenere le lacrime e l'emozione, premiata a Parigi con un premio alla carriera, il "César d'honneur". Ricevuta la statuetta dal suo mentore, Pedro Almodovar, e da Marion Cotillard, l'attrice ha incantato tutti anche per il suo abito blu elettrico con spacco vertiginoso. Visibilmente emozionato anche Javier Bardem, marito della Cruz. La serata è stata segnata dai gesti di solidarietà in favore della lotta alla violenza sulle donne, in piena epoca Weinstein. A testimoniare la vicinanza all'argomento anche Penelope che, come molti altri protagonisti della serata, ha indossato un fiocco bianco sul vestito.