Oscar, il pranzo di gala dei nominati: foto di gruppo con cartonato

In attesa della cerimonia di premiazione degli Academy Awards 2018 di domenica 4 marzo, si è svolto il tradizionale pranzo di gala al Beverly Hilton di Los Angeles, a cui erano invitati tutti i candidati alle statuette. Noto come Oscar Nominees Luncheon e organizzato dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, è famoso soprattutto per la foto di gruppo con tutti i nominati. Quest'anno non è potuta esserci la regista francese Agnès Varda, 89 anni. Al suo posto un cartonato della grandezza naturale, portato dall’artista e fotografo JR, nominato insieme a lei per il documentario "Visages Villages". Fianco a fianco, tra gli altri, Steven Spielberg, l’ex giocatore di pallacanestro Kobe Bryant, Meryl Streep, i novizi delle nomination Daniel Kaluuya e Timothee Chalamet, Guillermo del Toro.