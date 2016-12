7 di 13 Ufficio stampa

Oscar del cinema: gli otto attori che si sono fatti sfuggire la statuetta per un soffio

<strong>Tom Cruise</strong>: lo ricordiamo tutti per l'interpretazione in "Mission impossible". Tom Cruise non è mai riuscito ad agguantare il premio. Tre nomination per il marito di Katie Holmes: nel 1990 e 1997 come <em>miglior attore protagonista</em> in "<strong>Nato il quattro luglio</strong>" e "<strong>Jerry Maguire</strong>", e nel 2000 come <em>miglior attore non protagonista</em> nel film "<strong>Magnolia</strong>".<p> </p><p> </p>