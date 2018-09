Ornella Muti senza veli su Instagram, bellezza intramontabile a 63 anni

Sessantatré anni e un fisico incredibile. Non sembra passare il tempo per Ornella Muti che appare con indosso solo un semplice slip, fotografata dalla figlia Naike Rivelli, che poi ha postato lo scatto sul proprio profilo Instagram. E nella didascalia che accompagna lo scatto, scherzando, Naike si accredita come fotografa ufficiale della madre. Intanto i social impazziscono, regalando allo scatto una pioggia di like e commenti entusiastici per il nude look e la forma fisica dell'attrice.