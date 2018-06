Sexy e ammiccante,Olga Kurylenko, mostra un lato di sé particolarmente seducente e provocante sui social. La mamma e celebre attrice di origine ucraina che nel 2008 ha interpretato il ruolo di Bond girl affiancando Daniel Craig nel ventiduesimo film 007 ,“Quantum of Solace”, riesce ad attirare l'attenzione grazie ad alcuni scatti in costume in cui appare in tutto il suo splendore come una vera e propria bomba sexy.