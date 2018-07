Noemi, lite e lacrime con il marito nel giorno delle nozze

Lacrime, per Noemi, al suo matrimonio. E non solo di gioia. Perché la cantante venerdì 20 luglio ha sposato il suo bassista Gabriele, ma durante il banchetto di nozze, verso la mezzanotte, qualcosa non ha funzionato. I paparazzi del settimanale "Chi" hanno infatti sorpreso la cantante a litigare con il marito. I due sono stati fotografati mentre discutevano animatamente, con l'artista che è anche scoppiata in un lungo pianto. Poi l'intervento di una amica ha riportato la pace e il bacio finale. Tutto è bene quel che finisce bene.