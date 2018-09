Nicole Kidman, volto di cera al Toronto Film Festival: a 51 anni non c è l ombra di una ruga

Al TIFF (Toronto International Film Festival) per presentare il suo nuovo film “Destroyer”, thriller in cui interpreta una detective della polizia di Los Angeles, Nicole Kidman sfila sul red carpet elegantissima, come sempre, in un tailleur bianco e una pelle impeccabile, che sembra di porcellana. Tutt'altra Kidman quella nella pellicola, dove l'attrice è irriconoscibile. Il suo segreto? Il botox un po' di anni fa, trattamento di cui si era poi pentita, ma soprattutto una vita sana senza fumo, alcol e con tanto esercizio fisico e un'alimentazione corretta.