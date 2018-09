Nicki Minaj è incappata nell'ennesimo wardrobe malfunction. Durante una tappa del suo "NICKIHNDRXX Tour", la rapper era sul palco del Made In America Festival a Philadelphia quando è stata tradita dal mini-dress che indossava. Le scollatura si è allargata, mettendo in bella vista tutte le sue procaci curve. Ma Nicki non si è preoccupata e come se nulla fosse ha continuato il suo show, sistemandosi il vestito mentre ballava.