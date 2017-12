Niccolò Fabi festeggia 20 anni di carriera al Palalottomatica di Roma

Più che di un concerto, quello di domenica sera al Palalottomatica di Roma, per Niccolò Fabi si è trattato di una grande festa, quella per i suoi 20 di musica. Ultimo live del cantautore, prima di una pausa annunciata, la serata ha visto avvicendarsi sul palco amici e colleghi storici del musicista, da quelli di "sempre" Max Gazzè e Daniele Silvestri a Fiorella Mannoia e poi Roberto Angelini e Danilo Pao, il bassista Lorenzo Feliciati e il tastierista Aidan Zammit. Tanti i pezzi eseguiti, con una scaletta tratta dal doppio Cd "Diventi inventi 1997-2017": da "Una somma di piccole cose", ultimo album del cantautore, a perle della sua lunga carriera come "Offeso", "Ostinatamente", Costruire" e ancora "Il primo della lista" "Solo un uomo"... Grande la commozione e l'emozione di Niccolò abituato a cantare in spazi più piccoli, ma capace di ricreare la stessa intimità e lo stesso calore anche in un palazzetto dello sport gremito di fan.