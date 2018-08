Nemmeno la pioggia ferma Ben Harper: concerto epico ai Laghi di Fusine

Ai Laghi di Fusine, al confine tra Italia, Slovenia e Austria, 3.500 persone hanno resistito per due ore alla pioggia copiosa caduta dall'inizio alla fine per godersi l'esclusivo concerto, voce e chitarra, di Ben Harper, uno tra i più importanti cantautori, chitarristi e performer di tutti i tempi, vincitore di 3 Grammy Awards. Un concerto epico e indimenticabile, con cui si è conclusa la 23.ma edizione del "No Borders Music Festival". Harper ha ripercorso buona parte del suo repertorio spaziando dai brani storici ("Diamonds On the Inside", "Welcome To The Cruel World", "When It’s Good", "Waiting For You") ai brani più recenti ("Don’t Give Up On Me", "Call It What Is") e nove anche all’ultimo album “No Mercy in this land”, pubblicato pochi mesi fa assieme all’icona Charlie Musselwhite.