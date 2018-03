Al Cinema Manzoni di Milano, venerdì sera, con un grande evento durante Milano moda donna "La Martina" ha svelato FAIR PLAY , una capsule collection di 18 capi che fonde l’heritage del marchio con una visione streetwear. Ne-Yo, il cantante r&b più famoso al mondo, si è esibito dal vivo durante la serata con alcuni dei suoi più grandi successi scegliendo il palcoscenico de La Martina per promuovere in Italia il suo nuovo album "Good Man". In prima fila ad ammirare la performance c'erano celebrità, campioni sportivi e ospiti d'eccezione come Valentina Ferragni, i campioni Massimo Ambrosini e Filippo Magnini e tanti altri personaggi di spicco del panorama internazionale.