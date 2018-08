Mogol compie 82 anni, ha messo in versi la musica leggera italiana

Compie 82 anni Giulio Rapetti, in arte Mogol. Dal 1955 a oggi ha fatto da paroliere (ma lui preferisce definirsi autore) ad alcuni dei più importanti momenti della musica leggera italiana. Se il suo sodalizio con Lucio Battisi, durato dal 1965 al 1980, è entrato nella storia, Mogol ha messo la sua firma sui testi di decine di altre canzoni famosissime. Tra gli altri ha scritto per Caterina Caselli, Bobby Solo, Little Tony, Renato Zero, Patty Pravo, Adriano Celentano, Mango, Lucio Dalla, Mia Martini, Eros Ramazzotti, Marcella Bella. Nel 2016 è stato insignito del titolo di Commendatore al merito della Repubblica italiana.