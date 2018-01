Minnie riceve la stella sulla Walk of Fame

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Anche Minnie ha finalmente la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Il personaggio Disney ha presenziato alla cerimonia insieme a Katy Perry, che da sempre si ispira al mondo colorato dei cartoon per il suo stile. "Minnie rappresenta un'icona", ha dichiarato. "Il suo stile è simbolo della moda divertente. Ad oggi, nessun altro sa indossare come lei un fiocco, il colore rosso o i pois. Saper portare gioia a così tante persone è una qualità speciale, e Minnie riesce a farlo senza alcuno sforzo, semplicemente sbattendo le sue lunghe ciglia. Sono felicissima di aver preso parte a questa cerimonia". Fra gli ospiti intervenuti anche la top Heidi Klum e il presidente Disney Robert A. Iger.