Mickey Rourke "irriconoscibile" prega in una chiesa di Roma

Mickey Rourke si è concesso un giro turistico praticamente indisturbato visto che nessuno lo ha riconosciuto per le vie di Roma. L'attore americano, considerato negli anni Ottanta il più grande sex symbol di Hollywood, ormai trasfigurato dagli interventi di chirurgia estetica è stato pizzicato dal settimanale "Chi" in chiesa, con queste foto che Tgcom24 anticipa. La star, in Italia per partecipare allo show tv "Music" di Paolo Bonolis, è di religione cattolica.