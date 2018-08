Una Cadillac rosso vintage per Mick Jagger, 75 anni appena compiuti, la sua baby fidanzata, la ballerina Melanie Hamrick, 31 anni e il piccolo Deveraux, un anno, ottavo figlio per Sir Mick. Berretto da baseball bianco in testa e camicia di jeans per il frontman dei Rolling Stones, che appare felice e orgoglioso al volante della sua nuova auto, pronto per un giro... in famiglia.