Si svolgeranno giovedì, nella parrocchia del Preziosissimo sangue a Roma, i funerali di Michele Mondella, morto martedì per un improvviso malore all'età di 70 anni. Sui social intanto sono decine e decine i pensieri di profonda stima umana e professionale per l'uomo che dietro le quinte ha dato tutto se stesso per costruire il successo mediatico dei più grandi cantautori italiani.