Michele Mondella, da Morandi a Fiorello, il Gotha della musica e dello spettacolo ai funerali

Ai funerali di Michele Mondella, storico promoter e discografico, scomparso martedì scorso a 70 anni per un malore improvviso, questa mattina nella Parrocchia Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo in via Flaminia Vecchia a Roma, c'era il Gotha della musica italiana. Da Gianni Morandi a Luca Carboni, passando per Antonello Venditti, Marina Rei e poi Vincenzo Mollica, Enrica Bonaccorti, Fiorello... cantautori, autori e discografici, che hanno voluto stringersi attorno ai familiari per dare il loro ultimo saluto.