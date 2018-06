Melanie, la giovane compagna di Mick Jagger sexy e provocante sui social

Di professione fa la ballerina e il suo corpo tonico e scolpito ne è la prova lampante. Melanie Hamrick, 31 anni, giovane compagna (ben 42 anni in meno) di Mick Jagger dal 2014, sfoggia sui social la sua perfetta silhouette da danzatrice, tra bikini in spiaggia e body succinti in sale prove. La ballerina dell' American Ballet Theatre di New York, nonostante la nascita del figlio - l'ottavo per il cantante- avuto dalla leggenda del rock solo 18 mesi fa è già tornata a danzare ed è in perfetta forma.

I tre decenni di differenza non sembrano rappresentare una difficoltà per la coppia; i due sono infatti molto affiatati a dispetto delle speculazioni dei tabloid che insinuavano un flirt oltreoceano del rocker con una giovane 22enne.

In questi giorni intanto il frontman dei Rolling Stone si è esibito a Cardiff durante il "No Filter Tour", infiammando lo stadio proprio come ai vecchi tempi, a conferma del fatto che l'età è solo questione di numeri.