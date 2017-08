Tanti i vip e i personaggi del mondo dello sport e dello showbiz presenti sugli spalti a Las Vegas per assistere all'incontro del secolo tra il pugile statunitense Floyd Mayweather e il lottatore irlandese Conor McGregor. Il match è stato vinto da Mayweather, che si guadagna 300 milioni di dollari. Per il pugile americano è il cinquantesimo successo in carriera, restando sempre imbattuto: ha così eguagliato il record del leggendario Rocky Marciano.