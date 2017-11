Max Pezzali festeggia 50 anni, i successi dell icona pop dagli 883 alla carriera solista

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Max Pezzali spegne 50 candeline il 14 novembre. Per festeggiare pubblica il 17 il nuovo disco, intitolato "Le canzoni alla radio" che sancisce anche i suoi 25 anni di carriera, ripercorsa attraverso i brani più trasmessi in radio oltre ad alcuni nuovi inediti. La sua carriera inizia con il botto nel 1991 con gli 883: un successo immediato grazie a brani come "Hanno ucciso l'Uomo Ragno" e "Nord Sud Ovest Est". Nel 2004 intraprende la carriera da solista con il disco "Il mondo insieme a te". Ha venduto oltre 10 milioni di dischi con 19 album pubblicati. Nel 2018 salirà sul palco con i colleghi Nek e Renga con cui ha inciso il singolo "Duri da battere".