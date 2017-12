Look eccentrico con camicia a fiori, capelli lunghi e biondi e due ragazze in topless sedute al tavolo con lui. Matthew McConaughey non potrebbe desiderare di meglio! L'attore, premio Oscar, 48 anni, però in realtà sta solo girando una scena del suo nuovo film "Beach Bum" di Harmony Korine ed è sul set a Miami insieme da due delle co-protagoniste super sexy, una bionda e una mora a seno nudo!