Matteo Garrone, il regista festeggia 50 anni

Matteo Garrone festeggia 50 anni e l'anno in cui celebra mezzo secolo non poteva essere più fortunato. Il suo film "Dogman" è stato un successo di pubblico e critica: otto Nastri d'Argento, Palma d’Oro a Cannes per il miglior attore (Marcello Fonte) ed è il candidato italiano per gli Oscar 2019. Appena nove i film all'attivo per il regista di "Gomorra", "Reality" e "Il racconto dei racconti"; una manciata di titoli che hanno però fatto incetta di premi e riconoscimenti in tutto il mondo. E mentre spegne 50 candeline, Garrone è già al lavoro per la prossima sfida: una versione di "Pinocchio" con Toni Servillo nei panni di Geppetto.