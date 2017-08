Matrimonio tra Tinto Brass e Caterina Varzi, ecco l arrivo della sposa

Tinto Brass (84 anni) e Caterina Varzi (56 anni) si sono sposati a Roma, a Isola Farnese. Dopo l'annuncio in un'intervista nel luglio 2017, il fatidico 'sì' è stato pronunciato. Ricercatrice universitaria e avvocato con la passione per la psicanalisi, Varzi è diventata attrice dopo l'incontro con Brass, che l'ha voluta come protagonista del cortometraggio "Hotel Coubert" nel 2009. Assistente del regista dal maggio 2010, l'amore tra i due è subito scoppiato, tanto da pensare alle nozze già nel 2013. "Mi ha riportato alla vita e alla memoria quando ero finito e pensavo di buttarmi dalla finestra dell'ospedale", ha raccontato il regista. "Se mi venissi a trovare in una condizione di salute grave e irreversibile? E' giusto staccare la spina. E lei potrà decidere il nostro ultimo viaggio insieme", ha altresì aggiunto Brass.