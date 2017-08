Marilyn Monroe, 55 anni fa si spegneva la diva del cinema

Il 5 agosto 1962 Marilyn Monroe venne ritrovata priva di vita nella sua villa di Brentwood, in California, all'età di 36 anni. Anche se ufficialmente si è trattato di un suicidio dovuto a un'overdose di barbiturici, il mistero intorno alla morte della diva americana non si è mai placato, tanto che alcuni sostengono che sia stata uccisa in un oscuro complotto. Notata inizialmente dal fotografo David Conover, che le consiglierà di diventare modella data la sua bellezza straripante, comincia successivamente la carriera nel cinema: il suo primo ruolo lo ebbe in "Scudda Hoo! Scudda Hay!", film del 1948 di Frederick Hugh Herbert, anche se l'attrice partecipa già a "The Shocking Miss Pilgrim", pellicola dell'anno prima, senza apparire sullo schermo ma pronunciando alcune battute come operatrice telefonica. La fama arriva negli anni Cinquanta: opere come "Eva contro Eva" (1950), "Gli uomini preferiscono le bionde" (1953) e "Niagara" (1953) la consacrano al grande pubblico. Unitasi in matrimonio nel 1954 (ma 'rompendo' il vincolo nove mesi dopo) con il campione di baseball Joe DiMaggio, recita nel 1959 nell'indimenticabile "A qualcuno piace caldo" di Billy Wilder, grazie al quale la diva riceve il Golden Globe per la migliore attrice. Nota anche per le relazioni con il presidente americano John Fitzgerald Kennedy e poi con suo fratello Robert, Marily Monroe recita nel 1961 ne "Gli spostati", sotto la direzione di John Huston: sarà il suo ultimo film prima di andarsene per sempre lasciando dietro di sé un'aura di mistero.