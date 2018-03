March for Our Lives, da Miley Cyrus a George Clooney: tutte le star scese in piazza contro le armi

Tante celebrità sono scese in piazza in occasione March for Our Lives, serie di marce contro le armi che negli Stati Uniti ha mobilitato centinaia di migliaia di persone. L'evento è stato organizzato come risposta, da parte degli studenti al massacro di febbraio alla scuola di Parkland, in Florida. A sfilare a Washington, New York e altre città statunitensi si sono visti tra gli altri Paul McCartney, George e Amal Clooney, Lady Gaga, Miley Cyrus, Kim Kardashian e Kanye West, Cynthia Nixon.