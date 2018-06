Maneskin, arriva l annuncio ufficiale: A ottobre esce l album

Continua il momento d'oro per i Maneskin, autentica rivelazione dell'ultima edizione di "X-Factor". Il gruppo romano ha annunciato ufficialmente, prima dal palco del "Wind Summer Festival" e poi anche su Instagram, l'uscita del primo album. Il mese da segnare in calendario è ottobre, poi la band di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan inizierà un tour che toccherà, tra le altre città, anche Firenze, Padova, Napoli, Brescia e Milano (al Fabrique). Prima altre date importanti: dopo essersi esibiti all'Hurricane Festival di Scheeßel, il 30 giugno saranno a Santiago De Compostela al festival "O Son Do Camiño" e il 6 settembre al "Milano Rocks" presso l’Area Expo, insieme ad artisti del calibro di Imagine Dragons, The National, Franz Ferdinand e 30 Seconds To Mars. Ma non è tutto: "Morirò da re", primo inedito in italiano uscito il 23 marzo, è già disco di platino e conta oltre 12 milioni di visualizzazioni su YouTube.